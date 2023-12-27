شكرا لقرائتكم خبر عن زد يتقدم على الداخلية بهدف شادى حسين في الشوط الأول بـ"دوري NILE" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بتقدم زد أمام الداخلية بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوي المصري) دوري(nile .

وسجل شادي حسين هدف التقدم لزد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وبعدها ينتهي الشوط الأول بتقدم زد بهدف نظيف.



شادى حسين



احتفال شادى حسين



شادى حسين لاعب زد

وجاء تشكيل ود كالتالي: "علي لطفي - محمد سمير - أحمد عبدالنبي - مصطفي كاجو - مصطفى العش - بيتر موتوموسي - عبدالله مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى سعد ميسي - مصطفى زيكو - شادي حسين".

فيما جاء تشكيل الداخلية كالتالي: "محمود الزنفلي - كريم يحيى – أحمد عماد – محمد عطوة – إيهاب سمير- محمود حسونة – آلان كيامبادي – محمود عبد العزيز - علي الزاهدي – أحمد سيد غريب – مهاب ياسر".

ويحتل زد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بينما يأتي الداخلية في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.

وخاض زد بقيادة مدربه مجدي عب العاطي 8 مباريات هذا الموسم فاز في 4 وتعادل في 4 ولم يتذوق طعم الخسارة هذا الموسم ، وحصد 16 نقطة وسجل لاعبيه 13 هدف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

أما الداخلية الذي يقوده هيثم شعبان ، فقد خاض 9 مباريات حصد خلالها 7 نقاط من الفوز في مباراة واحدة والتعادل في 4 مباريات وخسارة مثلهم وسجل 3 أهداف وساتقبلت شباكه 11 هدف.