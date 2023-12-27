شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما لنهائى السوبر بين الأهلي وفيوتشر ..وعاشور يقود الـVAR والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة الحكام الرئيسية علي تعيين الدولي محمد عادل حكما لمباراة الاهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري المقرر إقامتها غدا الخميس في أبو ظبي بالامارات، بينما يقود الدولي محمود عاشور كابينة الفار.
وطاقم الحكام يضم: "محمد عادل حكما للساحة ، ومحمود ابوالرجال، واحمد حسام طه حكمين مساعدين، واحمد توفيق حكم مساعد احتياطي ،ومحمد معروف حكما رابعا، ومحمود عاشور حكم فيديو ومعه يوسف البساطى مساعد فيديو".
يلتقى فريق الأهلى في السابعة مساء غد الخميس، مع مودرن فيوتشر على ستاد محمد بن زايد بدولة الامارات في نهائي كأس السوبر المصري.
وتنقل مباراة الاهلى ومودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري عبر شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية و"قناة أون تايم سبورتس".
تأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
ويدخل المارد الأحمر مباراة نهائي كأس السوبر بمعنويات مرتفعة بعدما حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه فى كأس العالم للأندية، من خلال 9 مشاركات له في البطولة، ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في مونديال الأندية والتي احتضنتها المملكة العربية السعودية بفوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ثم خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين قبل أن يهزم أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين.
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