شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما لنهائى السوبر بين الأهلي وفيوتشر ..وعاشور يقود الـVAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة الحكام الرئيسية علي تعيين الدولي محمد عادل حكما لمباراة الاهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري المقرر إقامتها غدا الخميس في أبو ظبي بالامارات، بينما يقود الدولي محمود عاشور كابينة الفار.

وطاقم الحكام يضم: "محمد عادل حكما للساحة ، ومحمود ابوالرجال، واحمد حسام طه حكمين مساعدين، واحمد توفيق حكم مساعد احتياطي ،ومحمد معروف حكما رابعا، ومحمود عاشور حكم فيديو ومعه يوسف البساطى مساعد فيديو".