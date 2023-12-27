شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدًا لليوم السابع.. خالد جلال يرحل عن فاركو رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم خالد جلال المدير الفني لفريق فاركو استقالته من تدريب الفريق بعد تراجع النتائج وفشل الفريق من تحقيق سوى انتصار واحد معه منذ توليه المهمة.

كان الخليج 365 قد انفرد بالمهلة التي منحها النادي للمدرب خلال حيث قرر مجلس إدارة نادي فاركو منح الجهاز الفني بقيادة خالد جلال فرصة أخيرة لتحسين النتائج قبل اتخاذ قرار بإقالة المدرب الذى فشل في تحقيق النتائج المرجوة، حيث حقق انتصارا وحيدا منذ توليه المهمة.

نجح الاتحاد السكندرى في مواصلة عروضه القوية هذا الموسم بالفوز على فاركو 3 / 1 في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة العاشرة لمسابقة دورى nile .

تقدم الإتحاد السكندرى عن طريق عبد الغنى محمد في الدقيقة 14 ، وأضاف بواتينج الهدف الثانى في الدقيقة 22 ، وفى الشوط الثانى سجل سيف تيرى الهدف الأول لفاركو في الدقيقة 51 ، وفى الدقيقة 85 سجل الإتحاد هدفه الثالث عن طريق خالد الغندور ، ليرتفع رصيد سيد البلد إلى 15 نقطة ويرتقى للمركز الرابع بجدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد فاركو عند 5 نقاط في المركز الأخير للمسابقة