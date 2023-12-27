الامارات | حمدان بن مبارك يشهد تدريبات المنتخب الوطني في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم تدريبات منتخبنا الوطني في ملعب جامعة نيويورك بالعاصمة أبوظبي، حيث المعسكر الإعدادي لنهائيات كأس آسيا المقررة في قطر الشهر المقبل.

والتقى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين وحثهم على بذل المزيد من الجهد خلال فترة المعسكر الذي يستمر حتى السابع من يناير.

ويستعد الأبيض لمواجهة نظيره منتخب قيرغيزستان يوم السبت المقبل في استاد محمد بن زايد في المباراة الودية الأولى.