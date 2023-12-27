كولر يشيد بالجهاز الطبي للأهلي قبل مواجهة مودرن فيوتشر ‏في نهائي السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالجهاز الطبي للأهلي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مودرن فيوتشر في نهائي السوبر المصري التي تقام مساء غد الخميس على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بالإمارات.
وقال كولر إن الأهلي يمتلك جهاز طبي على أعلى مستوى وأي نسبة شك في اصابة أي لاعب يكون القرار الفني عدم مشاركته أوالمجازفة به.
وأكد المدير الفني للأهلي على التشاور بشكل دائم مع الدكتور أحمد جاب الله، في كافة الحالات الطبية، ويستمع إلى رؤيته وقراره قبل مشاركة أي لاعب.
وتأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصر ي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في نصف النهائي، فيما تأهل فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.