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خالد جلال يستقيل من تدريب فاركو رسميًا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق فاركو تقديم استقالته من تدريب الفريق رسميًا عقب الخسارة أمس أمام الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الممتاز.

وجاءت استقالة خالد جلال من فاركو بسبب تخبط المستوي تحت قيادته، حيث قاد جلال الفريق في 7 مباريات فاز في 1 وتعادل في 1 وخسر 5.

 

وقاد جلال الفريق بدءا من الجولة الرابعة للمسابقة خلفا للبرتغالي برونو روماو، ولم يحقق خالد جلال  سوي فوز وحيد لفاركو الموسم الجاري في الدوري والذي جاء على حساب الإسماعيلي.

 

ويتذيل فريق فاركو جدول ترتيب الدوري المصري بعد مرور 10 جولات من الدوري المصري.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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