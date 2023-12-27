زد يضرب الداخلية بثلاثية ويتصدر جدول الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق زد فوزًا عريضا علي نظيره الداخلية في المباراة التي جمعتهما على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوي المصري) دوري(nile

وسجل شادي حسين هدف التقدم لزد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وبعدها ينتهي الشوط الأول بتقدم زد بهدف نظيف.

قبل أن يضيف محمد مصطفى زيكو الهدف الثاني لفريق زد في الدقيقة 67 من عمر المواجهة.

وزاد مدافع الأهلي الأسبق محمد سمير غلة الأهداف، بالثالث في الدقيقة 72 بتسديدة رائعة من ركلة ثابتة على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 87 قلص فريق الداخلية الفارق بهدف عن طريق مهاب ياسر من ركلة جزاء نجح في تنفيذها.

بهذا الفوز يرتفع رصيد فريق زد إلى 19 نقطة حصدهم من 9 مباريات، محتلًا صدارة ترتيب الدوري بشكل مؤقت.

وحقق فريق زد هذا الموسم 5 انتصارات، و4 تعادلات، فيما لم ينل أي خسارة، مشتركًا في هذا الرقم القياسي مع الأهلي صاحب الـ6 مباريات والمؤجل له 4 مواجهات.

وجاء تشكيل ود كالتالي: "علي لطفي - محمد سمير - أحمد عبدالنبي - مصطفي كاجو - مصطفى العش - بيتر موتوموسي - عبدالله مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى سعد ميسي - مصطفى زيكو - شادي حسين".

فيما جاء تشكيل الداخلية كالتالي: "محمود الزنفلي - كريم يحيى – أحمد عماد – محمد عطوة – إيهاب سمير- محمود حسونة – آلان كيامبادي – محمود عبد العزيز - علي الزاهدي – أحمد سيد غريب – مهاب ياسر".