تحرك عاجل من الزمالك بخصوص صفقة انتقال إمام عاشور إلى الاهلي

كشفت تقارير صحفية عن تحرك عاجل من نادي الزمالك، بخصوص صفقة انتقال إمام عاشور، إلى صفوف النادي الاهلي من ميتلاند الدنماركي.

ويرغب نادي الزمالك في الحصول على حق الرعاية في صفقة انتقال إمام عاشور إلى النادي الاهلي من ميتلاند الدنماركي، في الميركاتو الصيفي الماضي.

وبحسب التقارير، فإن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر مخاطبة نادي ميتلاند الدنماركي، للحصول على حقوقه في صفقة انتقال إمام عاشور إلى الاهلي.

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وأكدت التقارير أن الزمالك لم يحصل على حقوقه في الصفقة حتى الآن، لذلك قرر اتخاذ خطوة عاجلة من أجل الحصول عليها.

وكان إمام عاشور، قد انتقل من صفوف الزمالك إلى ميتلاند الدنماركي في الميركاتو الشتوي الماضي، قبل أن ينضم إلى الاهلي في الانتقالات الصيفية المنقضية.

ويقدم إمام عاشور مع النادي الاهلي مستوى مميز خاصة في الفترة الأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية ثم هدفه الحاسم في نصف نهائي كأس السوبر المصري أمام سيراميكا.