نادٍ برتغالي يحرم الاهلي من صفقة بديل معلول

تحدث أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، عن اهتمام الاهلي بالتعاقد مع محمد حمدي لاعب الفريق البترولي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد الشريعي أن محمد حمدي لن يلعب في مصر الا في نادي إنبي، موضحًا أنه يملك العديد من العروض المحلية والخارجية.

وأشار الشريعي في تصريحات تليفزيونية خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090، إلى أن إنبي يهدف إلى احتراف اللاعب، لتحقيق استفادة مادية منه وأيضًا لسمعة النادي.

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وأوضح أن قيمة محمد حمدي بالنسبة له تتخطى الـ100 مليون جنية، والنادي يهدف إلى الاستفادة من بيع اللاعب ليس من الناحية المادية فقط.

وأكد أن حمدي أصبح قريبًا من الرحيل إلى الدوري البرتغالي، مشيرًا إلى أنها ستكون خطوة نجاح له في الاحتراف الخارجي.

وكان الاهلي قد أبدى رغبته في التعاقد مع محمد حمدي في الميركاتو الشتوي المقبل، ليكون بديل علي معلول.

ويشغل محمد حمدي لاعب إنبي مركز الظهير الأيسر، كما يجيد اللعب كجناح أيسر، علمًا بأنه انضم للمنتخب المصري في معسكر سبتمبر قبل مباراة تونس لتعويض إصابة محمد حمدي لاعب بيراميدز.