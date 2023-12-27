الزمالك يرد على أنباء مساومة جروس لخلافة معتمد جمال

حسم مسؤولو نادي الزمالك الجدل المنتشر، حول مساومة السويسري كريستيان جروس، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأول، خلفًا لـ معتمد جمال.

وكانت تداولت أنباء في الساعات الماضية، حول دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع جروس لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير، أن الزمالك عرض على جروس تدريب الفريق لمدة 6 أشهر مقابل تصفية أزمة المستحقات المتأخرة.

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وبحسب المصادر بنادي الزمالك لصحيفة “الوطن”، فإن جروس ليس له أي مستحقات متأخرة لدى القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.

وأكد المصدر، أن المدرب السويسري ليس ضمن الأسماء المرشحة لتولي تدريب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وهناك استقرار كبير داخل مجلس إدارة نادي الزمالك على استمرار معتمد جمال في مهمته مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويمتلك الزمالك العديد من السير الذاتية للمدربين الأجانب لاختيار مدرب جديد، ولكنه سيكون مع بداية الموسم الكروي المقبل.