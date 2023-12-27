حكم مباراة الاهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن حكم مباراة الاهلي ضد فيوتشر، في نهائي كأس السوبر المصري.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة الإدارة التحكيمية لمباراة الاهلي ضد فيوتشر في نهائي السوبر المصري، للحكم محمد عادل.

ويعاون محمد عادل، الثنائي محمود أبو الرجال، وأحمد حسام، محمد معروف حكمًا رابعًا.

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ويتواجد في غرفة تقنية الفيديو في مباراة الاهلي ضد فيوتشر، الحكم محمود عاشور، ويعاونه يوسف البساطي، وأحمد توفيق طلب حكم مساعد احتياطي.

وستقام مباراة الاهلي ضد فيوتشر، غدًا الخميس، في نهائي كأس السوبر المصري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

والجدير بالذكر أن الحكم محمود البنا سيدير مباراة بيراميدز وسيراميكا، التي ستقام لتحديد المركز الثالث والرابع، ويعاونه هاني عبد الفتاح ووائل شعبان، الحكم الرابع أمين عمر.