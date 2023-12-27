إنبي يوجه ضربة موجعة إلى الاهلي والزمالك

وجه نادي إنبي، ضربة موجعة إلى قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك، بشأن التعاقد مع أحمد أيمن أوفا، لاعب الفريق البترولي.

وتحدث أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، عن حقيقة العروض المقدمة للحصول على خدمات مهاجم الفريق البترولي، أحمد أمين أوفا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح الشريعي في تصريحات تليفزيونية خلال برنامج كورة في الـ90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090، أنه غير صحيح ما تم تداوله عن تلقيه عروض رسمية لضم أوفا.

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وأشار إلى أنه لا يوجد أي عرض سويسري لبيع أوفا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، موضحًا أن وكيل اللاعب تحدث عن العرض ولكن لا يوجد شيئًا رسميًا.

واستكمل: “اللاعب مكمل في إنبي بنسبة 100%، ومينفعش أبيع المهاجم الأساسي للفريق، وأنا باقي الموسم هعمل ايه”.

وكان اسم أوفا قد ارتبط بالانتقال إلى صفوف الاهلي والزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.