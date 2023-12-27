موعد قرعة دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

نقدم لكم موعد قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، والقنوات الناقلة لها، وفقًا لما أعلن عنه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ومن المقرر إقامة قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023/2024، يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023، وذلك في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وسيتم سحب القرعة في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

اقرأ أيضًا.. نادٍ برتغالي يحرم الاهلي من صفقة بديل معلول

القنوات الناقلة لقرعة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

وكشفت شبكة “بي إن سبورتس” القطرية، أن قرعة دور الـ 16 من بطولة أبطال آسيا 2023/2024 سيتم نقلها بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports AFC، بالإضافة إلى الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي، على يوتيوب.

نظام قرعة دوري أبطال آسيا

وسيتم إقامة قرعة دور الـ 16 في البطولة على مرحلتين، الأولى سحب مواجهات أندية الغرب، ومن ثم يتم سحب مواجهات أندية الشرق.

ويمكن أن يلتقيا فريقان من نفس البلد مع بعضهما البعض في القرعة، ولكن تم منع مواجهة فريقين من نفس المجموعة في هذا الدور.

ويتم تقسيم الأندية الـ 8 في منطقة الغرب على وعائين اثنين، 5 أندية ستكون في الوعاء الأول الخاص بالأندية المتأهلة كأول ترتيب مجموعاتها، والوعاء الثاني تضم 3 أندية تأهلت كأفضل فرق المركز الثاني.

وستقام مباريات أندية الغرب في ذهاب دور الـ16، يومي 12 و13 فبراير المقبل، فيما تقام الإياب يومي 19 و20 من الشهر ذاته.

أما مباريات أندية الشرق ستقام بعد يوم واحد فقط من الغرب، بحيث تقام مواجهات الذهاب يومي 13 و14 فبراير، ومباريات الإياب يومي 20 و21 من الشهر ذاته