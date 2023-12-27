"سنواجه فريقا منظما"... الشناوي يتحدث عن جاهزيته لمباراة فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:
تحدث محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة نهائي كأس السوبر المصري، عن مدى جاهزية الفريق لمواجهة مودرن فيوتشر.
وقال الشناوي: "نعرف قيمة وأهمية مباراة نهائي السوبر، خاصة أننا سنواجه فريقا منظما للغاية، ويسير بشكل جيد منذ بداية الموسم، واستعدينا جيدا لتلك المواجهة على الرغم من ضغط المباريات لدينا".
وأضاف: "درسنا المنافس جيدا، وسوف نقدم كل ما لدينا في تلك المباراة، وأتمنى أن يكون التوفيق حليفنا في مواجهة فيوتشر غدا والعودة بالبطولة إلى مصر".
واختتم قائد الأهلي: "بالفعل بدأت تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي، وما زال هناك 24 ساعة لحسم الأمور بشكل نهائي، وكلنا نساند الـ11 لاعبا في التشكيل، وتعودنا دائما أن نضع مصلحة الأهلي فوق كل اعتبار".
إقرأ أيضًا..
حقيقة رئاسة أيمن ممدوح عباس شركة الكرة بنادي الزمالك
باتشيكو: لم أقصد إهانة الإعلام المصري