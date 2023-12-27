"سنواجه فريقا منظما"... الشناوي يتحدث عن جاهزيته لمباراة فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة نهائي كأس السوبر المصري، عن مدى جاهزية الفريق لمواجهة مودرن فيوتشر.

وقال الشناوي: "نعرف قيمة وأهمية مباراة نهائي السوبر، خاصة أننا سنواجه فريقا منظما للغاية، ويسير بشكل جيد منذ بداية الموسم، واستعدينا جيدا لتلك المواجهة على الرغم من ضغط المباريات لدينا".

وأضاف: "درسنا المنافس جيدا، وسوف نقدم كل ما لدينا في تلك المباراة، وأتمنى أن يكون التوفيق حليفنا في مواجهة فيوتشر غدا والعودة بالبطولة إلى مصر".

واختتم قائد الأهلي: "بالفعل بدأت تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي، وما زال هناك 24 ساعة لحسم الأمور بشكل نهائي، وكلنا نساند الـ11 لاعبا ‏في التشكيل، وتعودنا دائما أن نضع مصلحة الأهلي فوق كل اعتبار".

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