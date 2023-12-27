"تسبب في طرد هازارد".. حكاية فتى الكرات الذي أصبح من أثرياء العالم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

قبل أن يقوم حارس مرمى فولهام، بيرند لينو بدفع فتى الكرات في مباراة أمس ضد بورنموث، حدثت واقعة مشابهة منذ عشر سنوات، وبالتحديد عام 2013، في نصف نهائي كأس الرابطة عام 2013 بين تشيلسي وسوانزي سيتي.

وكان يريد هازارد إدراك التعادل لفريقه وكان هناك طفل يدعى تشارلي مورجان صاحب الـ 17 عاما يحمل الكرات، وأراد مورجان إضاعة الوقت واحتفظ بالكرة مستلقيا على الأرض، ليقوم هازارد بركل الفتى لفك الكرة من قبضته وتعرض للطرد بعدها.

وأصبح جامع الكرات، تشارلي بعدها أحد أغنى رجال الأعمال في العالم بعدما تمكن من استغلال شهرته في كرة القدم بـ "فتى الكرات الذي طرد هازارد"، إذ أسس شركته الخاصة في المملكة المتحدة عام 2016، ووصلت أرباح شركته نحو 25 مليون يورو.

كما يعد تشارلي نجل مدير مدينة سوانسي ومالك فندق "مورجان مارتن مورجان"، وتحظى العلامة التجارية الخاصة به بتأييد العديد من لاعبي كرة القدم مثل، لاعب كرة القدم السابق رونالدينيو.

وشهدت مباراة فولهام وبرونموث، مساء أمس، في الدوري الإنجليزي، دفع حارس مرمى الأول، للفتى حامل الكرات في صدره، بسبب غضبه منه لتأخره في إعطائه الكرة، وكان اللاعب يحاول إعادة فريقه إلى المباراة بعد التأخر في النتيجة بهدفين نظيفين.

اقرأ أيضًا:

مانشستر سيتي ضد إيفرتون.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

هل يقام نهائي كأس مصر في الخارج.. اتحاد الكرة يكشف التفاصيل

بعد حمدي فتحي.. لاعب آخر في الأهلي يقترب من الانتقال إلى الدوري القطري