مارسيل كولر: نسعى إلى إضافة ‏لقب جديد وكوكا يمتلك قدرات خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

أكد السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي، أن الفريق سيبذل قصارى جهده خلال مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام مودرن فيوتشر.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "واجهنا الكثير من الصعوبات خلال الفترة الماضية، بسبب ضغط المباريات القوية التي خاضها الفريق، وبعد مباراة سيراميكا تدرب الفريق مرة واحدة فقط".

وأضاف: "شاهدنا اليوم فريق فيوتشر في محاضرة الفيديو مع اللاعبين ودرسنا كل شيء يخصهم، ونسعى إلى إضافة ‏لقب جديد ونعلم أننا سنواجه منافسا قويا غدا".

وعن الإصابات، واصل حديثه: "نمتلك جهازا طبيا على أعلى مستوى، وأي نسبة شك في إصابة أي لاعب، يكون القرار الفني عدم مشاركته، وذلك بعد التشاور بين الجهاز الفني والطبي".

واختتم مدرب المارد الأحمر: "أحمد نبيل كوكا لاعب يمتلك قدرات خاصة، وظهر ذلك خلال مشاركته في كأس العالم للأندية بالسعودية".

إقرأ أيضًا..

حقيقة رئاسة أيمن ممدوح عباس شركة الكرة بنادي الزمالك

باتشيكو: لم أقصد إهانة الإعلام المصري