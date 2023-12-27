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مارسيل كولر: نسعى إلى إضافة ‏لقب جديد وكوكا يمتلك قدرات خاصة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

أكد السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي، أن الفريق سيبذل قصارى جهده خلال مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام مودرن فيوتشر.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "واجهنا الكثير من الصعوبات خلال الفترة الماضية، بسبب ضغط المباريات القوية التي خاضها الفريق، وبعد مباراة سيراميكا تدرب الفريق مرة واحدة فقط".

وأضاف: "شاهدنا اليوم فريق فيوتشر في محاضرة الفيديو مع اللاعبين ودرسنا كل شيء يخصهم، ونسعى إلى إضافة ‏لقب جديد ونعلم أننا سنواجه منافسا قويا غدا".

وعن الإصابات، واصل حديثه: "نمتلك جهازا طبيا على أعلى مستوى، وأي نسبة شك في إصابة أي لاعب، يكون القرار الفني عدم مشاركته، وذلك بعد التشاور بين الجهاز الفني والطبي".

واختتم مدرب المارد الأحمر: "أحمد نبيل كوكا لاعب يمتلك قدرات خاصة، وظهر ذلك خلال مشاركته في كأس العالم للأندية بالسعودية".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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