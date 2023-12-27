"قبل نهائي السوبر".. أرقام جنش ضد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد النادي الأهلي لمواجهة مودرن فيوتشر في السابعة مساء غدا الخميس، في إطار منافسات نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، ومن المتوقع أن يحرس محمود عبد الرحيم "جنش" عرين الأخير.

وخاض جنش 8 مباريات ضد الأهلي، فاز فريق جنش في 3 مباريات وتعادل في مثلهم، فيما خسر حارس مرمى فيوتشر مباراتين ضد الأهلي.

وتمكن جنش من الحفاظ على نظافة شباكه ضد الأهلي في 4 مباريات، فيما أحرز الأهلي 8 أهداف في مرماه، وحصل اللاعب على بطاقة صفراء واحدة.

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