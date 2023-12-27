"أنا هندي".. جنش يتحدث عن عدم اختياره في قائمة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تحدث محمود جنش حارس مرمى مودرن فيوتشر في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأهلي، عن عدم تواجده في قائمة منتخب مصر التي ستخوض كأس الأمم الأفريقية.

وقال جنش: "أنا هندي مش مصري، لا أحب أن أتكلم بشكل فردي، لماذا يتواجد لاعب واحد فقط من نادي فيوتشر في قائمة تضم 50 لاعبا، رغم أن هناك تواجدا للاعبين من أندية تنافس على الهبوط ومنهم من اعتزل دوليا، ونادي فيوتشر يقدم أداء جيدا ووصل لمراحل متقدمة في مختلف البطولات".

وأضاف: "سبق أن قيل لي بأنني لا أملك قاعدة جماهيرية، وأنا بركز دايما في شغلي، وأتمنى أن يتم النظر إلى ما أقدمه مع فيوتشر، ولا يجب أن أكون مادة إعلامية لأكون مع المنتخب".

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