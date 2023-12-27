فانتازي.. ارتفاع سعر ثنائي أرسنال اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

ارتفع اليوم الأربعاء سعر ثنائي أرسنال، المدافع جابرييل وويليام ساليبا، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 27 ديسمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جابرييل (آرسنال) 5 مليون جنيه إسترليني

ويليام ساليبا (آرسنال) 5.2 مليون جنيه إسترليني

ليفي كولويل (تشيلسي) 4.7 مليون جنيه إسترليني

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) 8.4 مليون جنيه إسترليني

جارود بوين (وست هام) 7.9 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

إيدي نيكيتاه (آرسنال) 5.3 مليون جنيه إسترليني

إيجور يارموليوك (برينتفورد) 4.3 مليون جنيه إسترليني

إيفان فيرجسون (برايتون) 5.9 مليون جنيه إسترليني

لويس دياز (ليفربول) 7.3 مليون جنيه إسترليني