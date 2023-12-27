مختار مختار وأحمد ناجى وسعد شلبى يقدمون واجب العزاء فى والدة حسام البدرى

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم كرة القدم تقديم واجب العزاء فى وفاة والدة حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر والاهلى السابق المقام حاليا بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع الخامس .

وجاء فى مقدمة الحضور مختار مختار نجم الأهلى الأسبق و سعد شلبى المدير التنفيذى للنادى وأحمد ناجى مدرب حراس قطاع الناشئين فى القلعة الحمراء .

ويقيم حسام البدري، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر والنادى الأهلى والزوراء العراقى الحالى عزاء والدته بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

وتوفيت والدة حسام البدري ظهر الاثنين الماضى وشيع جثمانها لمثواه الأخير من مسجد السلام بمدينة نصر ونعى النادى الأهلى فى بيان رسمى عبر حسابه على فيس بوك، الفقيدة مقدماً خالص عزاء مجلس الإدارة وجميع قطاعات القلعة الحمراء للبدري فى وفاة والدته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.