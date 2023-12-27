شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يشيد بالجهاز الطبى للأهلى قبل مواجهة مودرن فيوتشر ‏ فى نهائى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بالجهاز الطبي للأهلي ‏برئاسة الدكتور أحمد جاب الله خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مودرن ‏فيوتشر في نهائي السوبر المصري التي تقام مساء غد الخميس على استاد محمد بن زايد بمدينة ‏أبوظبي بالإمارات.‏

وقال كولر إن الأهلي يمتلك جهاز طبي ‏على أعلى مستوى وأي نسبة شك في اصابة أي ‏لاعب يكون القرار الفني عدم مشاركته ‏أو المجازفة به.‏

وأكد المدير الفني للأهلي على التشاور بشكل دائم مع الدكتور أحمد جاب الله، في كافة ‏الحالات الطبية، ويستمع إلى رؤيته وقراره قبل مشاركة أي لاعب.‏

وتأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصر ي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في ‏نصف النهائي، فيما تأهل فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

ويقام نهائي البطولة في السابعة من مساء غداً الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زايد بابوظبي.