شكرا لقرائتكم خبر عن شادى حسين أفضل لاعب فى مباراة زد والداخلية بدوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل شادى حسين لاعب زد إف سي على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الداخلية بعدما سجل الهدف الأول للفريق الصاعد حديثا للدوري وقدم معه مستويات مميزة.

حقق فريق زد أف سى فوزا مريحًا أمام الداخلية، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوي المصري) دوري(nile

وسجل شادي حسين هدف التقدم لزد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف مصطفى زيكو الهدف الثاني في الدقيقة 66، ثم أضاف محمد سمير الهدف الثالث من ضربة ثابتة بعدها بدقائق، وقلص الداخلية النتيجة بهدف شرفي من ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة عن طريق مهاب ياسر.

بهذه النتيجة ينتزع زد صدارة الدوري من بيراميدز واعتلاء بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بينما يأتي الداخلية في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.

وجاء تشكيل زد كالتالي: "علي لطفي - محمد سمير - أحمد عبدالنبي - مصطفي كاجو - مصطفى العش - بيتر موتوموسي - عبدالله مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى سعد ميسي - مصطفى زيكو - شادي حسين".

فيما جاء تشكيل الداخلية كالتالي: "محمود الزنفلي - كريم يحيى – أحمد عماد – محمد عطوة – إيهاب سمير- محمود حسونة – آلان كيامبادي – محمود عبد العزيز - علي الزاهدي – أحمد سيد غريب – مهاب ياسر".