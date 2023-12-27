شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يقود هجوم سموحة امام طلائع الجيش بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن احمد سامى المدير الفني لسموحة تشكيلة فريقه التي ستخوض لقاء طلائع الجيش بعد قليل المقرر إقامته بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة العاشرة لدورى nile .

جاء التشكيل على النحو التالى : -

حراسة المرمى : المهدى سليمان

خط الدفاع : طارق علاء – محمد المغربى – ميدو مصطفى – محمود وحيد

خط الوسط : إسلام جابر – دوكو دودو – عمرو قلاوة – أحمد خالد

خط الهجوم : حسام حسن – لحسن دهدوه

وجمع سموحة 13 نقطة من 9 مباريات ، من الفوز في 3 مباريات وخسارة مباراتين والتعادل في 4 مباريات ، وسجل 9 أهداف واستقبلت شباكه 10 أهداف.

بينما خاض طلائع الجيش 9 مباريات جمع خلالهم 14 نقطة من الفوز في 4 مباريات وخسارة 3 والتعادل في مباراتين، وسجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.