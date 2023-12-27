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شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المصرى يحتفلون بعيد ميلاد باهر المحمدى على هامش تدريبات الفريق.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو الفريق الأول والجهاز الفني بالنادي المصري، بعيد ميلاد زميلهم باهر المحمدي وذلك على هامش تدريبات الفريق التي أقيمت اليوم بمعسكر القاهرة.
وعاد اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، إلى التدريبات بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة، التي منحها علي ماهر المدير الفني للفريق الأخضر للاعبيه، عقب انتهاء مرحلة معسكر بورسعيد، وذلك بعد خوض ودية الرباط والأنوار التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.
ويستعد المصري لمواجهة النادي الإسماعيلي المقرر لها يوم الاثنين المقبل الموافق الأول من يناير المقبل.
ويحتل النادي المصري المركز الخامس فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13.
اللاعب باهر المحمدى
باهر المحمدى لاعب الإسماعيلى
باهر المحمدى
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