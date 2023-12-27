سام مرسي يتعرض للإيقاف بسبب دعم فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض الاعب المصري سام مرسي المحترفي في صفوف إبسويتش تاون الإنجليزي، والذي يدرج في الدرجة الثانية للإيقاف مباراة واحدة من قبل الاتحاد الانجليزي، وذلك بسبب دعمه لأطفال فلسطين.

ووفقًا للبيان الرسمي تم اتهام قائد تاون بانتهاك قاعدة الاتحاد الإنجليزي E3.1بعد فوزنا على ميدلسبره في 9 ديسمبر.

وأعلن نادي إيبسوتش تاون قبول سام مرسي التهمة، ولن يقوم كل من النادي ولاعب الوسط بالإدلاء بأي تعليق آخر.

ووفقًا للمادة التي تم معاقبة اللاعب المصري عليها فإنه يجب على المشارك في جميع الأوقات أن يتصرف بما يحقق أفضل مصلحة للعبة، ولا يجوز له التصرف بأي طريقة غير لائقة أو تشوه سمعة اللعبة أو استخدام أي سلوك عنيف، أو مزيج من السلوك العنيف، أو التلاعب الخطير، أو التهديد، أو كلمات أو سلوكيات مسيئة أو غير لائقة أو مهينة.