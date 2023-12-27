السوبر المصري| الأهلي ينهي مرانه الختامي استعدادًا لمباراة فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أنهى مرانه الختامي الذي أقيم على أحد الملاعب الفرعية كريكت باستاد محمد بن زايد، من أجل الاستعداد لمباراة فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري.

وبدأ المران بمحاضرة نظرية من جانب مارسيل كولر المدير الفني للفريق، شرح بعض النقاط المهمة، وحرص خلالها على إسداء بعض النصائح الفنية للاعبين، وشدد على ضرورة التزام كل لاعب بالمهام المحددة، من أجل تحقيق الفوز باللقب.

وأدى لاعبو الأهلي تدريبات بدنية مكثفة تحت قيادة أندريس إندويا مخطط أحمال الفريق، بعدها بدأ الفريق في إجراء تدريبات متنوعة بالكرة.

فيما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى تدريبات قوية للحراس، وأجرى مارسيل كولر تقسيمة قبل نهاية المران.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فيوتشر مساء غد الخميس، وذلك في تمام السابعة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت الإمارات، على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.