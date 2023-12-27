اخبار الرياضه

الزمالك 2009 يفوز علي الإسماعيلي ببطولة الجمهورية للناشئين

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009، على الإسماعيلي بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأخير ضمن الجولة السابعة عشرة لبطولة الجمهورية للناشئين. 

 

وإتجه الفريقان لركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتم الاحتكام لركلات الترجيح وفقاً للائحة. 

 

 أحرز هدف الزمالك في الوقت الأصلي، أحمد إبراهيم، بينما سجل ركلات الترجيح للزمالك كل من، أحمد صفوت، ومحمد علي، ومحمد أسامة، وأحمد إبراهيم. 

 

 يقود فريق الزمالك 2009،.إسلام عادل المأمور مديراً فنياً، و إسماعيل نوح آدم و حسن لطفي مدربين مساعدين، و وليد عبد الكريم مدرباً لحراس المرمى، وأشرف محمود إصابات وتأهيل، وأحمد محارب إدارياً، ويوسف سيد مسؤولاً للمهمات.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا