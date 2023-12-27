الاتحاد الإنجليزي يصدم سام مرسي بعد دعمه لـ فلسطين

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم صدمة إلى سام مرسي لاعب نادي إبسويتش تاون ومنتخب مصر عقب تصريحاته الأخيرة والتي أعلن خلالها دعم القضية الفلسطينية.

شارك سام مرسي في مباراة إيبسويتش أمام فريق ليستر سيتي، في دوري الشامبيونشيب الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما

وادلى سام بتصريحات عقب المباراة دعم خلالها الفلسطينيين، قائلًا: “نحن محظوظون لوجودنا هنا أمام 30 ألف مشجع، بينما تستمر المأساة في فلسطين”.

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وأعلن نادي إبسويتش تاون، صدور قرار من الاتحاد الإنجليزي يفيد بإيقاف لاعب الوسط، المصري سام مرسي مباراة واحدة، مع توقيع غرامة مالية عليه، بسبب تصريحاته عقب مباراة ميدلسبره.

ووفقًا للبيان الرسمي تم اتهام قائد إبسويتش تاون بانتهاك المادة E3.1 من لوائح الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على ميدلسبره في يوم 9 ديسمبر الماضي>