موقف الشناوي النهائي من مباراة الاهلي وفيوتشر في السوبر المصري

أفادت تقارير موقف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي النهائي من مباراة الغد أمام فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري.

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة في مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري أمام سيراميكا كليوباترا، حيث غادر اللقاء ولم يستطع استكماله.

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي أن الشناوي يعاني من شد خفيف في العضلة الخلفية.

وأكدت التقارير، أن الجهاز الطبي لفريق الاهلي أبلغ مارسيل كولر المدير الفني، بعدم جاهزية الشناوي طبيا للتواجد في النهائي غدا أمام فيوتشر.

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وكان محمد الشناوي قد صرح في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأربعاء قائلًا: “أنا بحالة جيدة الحمد لله، وأسير بشكل جيد مع الجهاز الطبي”.

وستقام مباراة الاهلي وفيوتشر، مساء غدا الخميس في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، في البطولة المقامة بالإمارات.

وكان الاهلي قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري بعدما أطاح بنظيره سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، فيما صعد فريق فيوتشر للمباراة النهائية بعدما تغلب على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح 14 – 13.