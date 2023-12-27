قائد ليفربول يكشف كيفية تعويض غياب صلاح بسبب أمم إفريقيا

كشف الهولندي فيرجل فان دايك، قائد ليفربول الإنجليزي، كيفية تعويض غياب محمد صلاح، زميله في الفريق، بسبب أمم إفريقيا.

وأشار إلى أن ليفربول قادر على التعامل مع غياب محمد صلاح الطويل، بسبب مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

وأوضح فان دايك، أنه من المهم أن يسجل المهاجمين الأهداف، مؤكدًا أنه سعيد بسبب عودة داروين وديوجو، لقائمة الهدافين.

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وشدد على أنه لابد من أن يواصل اللاعبين دفع بعضهم البعض، من أجل تحسن الفريق، بالإضافة إلى تحمل المسؤولية.

وأكد قائد ليفربول أنه لابد من التعامل مع فقدان صلاح، خاصة أن الفريق يملك الكثير من اللاعبين الذين يلعبون في الهجوم والذين يمكنهم صنع الفارق.

ومن المقرر أن يعود محمد صلاح إلى مصر بعد مباراة فريقه أمام نيوكاسل، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا المقرر لها يوم 22 يناير المقبل، بجانب منتخبات غانا، موزمبيق وكاب فيردي