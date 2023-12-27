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يوفنتوس يعلن تجديد عقد بريمر حتى عام 2028

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جليسون بريمر- يوفنتوس

جليسون بريمر- يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تجديد عقد مدافعه البرازيلي، جليسون بريمر لمدة عام واحد حتى يستمر مع الفريق لموسم 2028.

وكان بريمؤ فد انضم إلى صفوف يوفنتوس في صيف عام 2022، قادماً من تورينو في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو.

قال نادي يوفنتوس في بيان رسمي: “جليسون بريمر يجدد عقده مع الفريق حتى عام 2028”.

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وتابع: “أصبح بريمر ركيزة أساسية مع الفريق، دائمًا من بين الأفضل على أرض الملعب، ويكسب محبة الجماهير وثقة الجميع. التوقيع على المستقبل باللونين الأبيض والأسود هو استمرار لهذا الوعد الذي تم التعهد به عند الوصول في ذلك اليوم الصيفي”.

شارك بريمر صاحب الـ 26 عاماً في 60 مباراة بقميص يوفنتوس في مختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وقدم تمريرة واحدة حاسمة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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