فرنانديز يكرر إنجاز مسعود أوزيل التاريخي في الدوري الإنجليزي

نجح البرتغالي برونو فرنانديز، نجم فريق مانشستر يونايتد، في تكرار إنجاز مسعود أوزيل، خلال الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكشفت شبكت “سكواكا” للأرقام والإحصائيات، عن إنجاز تاريخي لـ برونو فرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي، خلال عام 2023.

وبحسب الشبكة، فإن لاعبان فقط صنعا أكثر من 100 فرصة في الدوري الإنجليزي الممتاز في سنة تقويمية واحدة منذ بدء التسجيل في 2004/05.

وأوضحت الشبكة أن الثنائي هم، مسعود أوزيل لاعب آرسنال السابق عام (2015)، بصناعة 104 فرصة، وبرونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد بـ 100 (2023).

أقرأ أيضًا.. نادٍ برتغالي يحرم الاهلي من صفقة بديل معلول

وشارك برونو فرنانديز في الفوز المثير الذي حققه فريق مانشستر يونايتد على حساب نظيره أستون فيلا، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على أستون فيلا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهم أمس الثلاثاء، في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.