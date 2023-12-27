إقالة ثامنة في الدوري السعودي

وصل عدد إقالات المدربين في الدوري السعودي للمحترفين، إلى 8 اقالات حتى الآن، منذ بداية الموسم الحالي 2023-2024، وحتى الآن.

وأعلن نادي الشباب السعودي اليوم الأربعاء، عن إقالة المدير الفني الكرواتي بيسكان، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويحتل الشباب المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة.

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ويستعد الشباب لمواجهة نظيره الوحدة، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم السبت 30 ديسمبر الجاري.

ونشر نادي الشباب السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، صورة للمدرب الكرواتي وعلق عليها: “شكراً ايجور بيسكان”.

وقاد المدرب الكرواتي فريق الشباب في 11 مباراة، حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مثلهما وخسر في 5 مباريات.

وكانت الإقالة الأولى، هي مارسيل كايزر، مدرب الشباب، ثم البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الرياض، ثم كريشمير ريزيتش مدرب الطائي، وبعدها أقال نادي أبها المدرب البولندي تشيسلاف مشينيفيتش.

ثم قرر نادي الحزم إقالة المدرب فيليب جوفيا، وتلاه البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد، أما الإقالة السابعة كانت خورخي مندوسا مدرب نادي الأخدود.