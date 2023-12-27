محمد عادل حكما لمباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباراة نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، والتي ستجمع بين فريقي الأهلي ومودرن فيوتشر، في المباراة المقامة على ملعب استاد محمد بن زايد في الإمارات.

ويدير المباراة بين الأهلي وفيوتشر الحكم محمد عادل، ويعاونه الحكمان المساعدان محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، بينما سيكون محمد معروف الحكم الرابع، وأحمد توفيق طلب المساعد الاحتياطي.

ويتواجد في غرفة تقنية الفيديو "VAR" الحكم محمود عاشور، والحكم المساعد "VAR" يوسف البساطي.

وأسند اتحاد الكرة إدارة مباراة صاحب المركز الثالث والرابع بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، للحكم محمود البنا، بمعاونة هاني عبد الفتاح ووائل شعبان، الحكم الرابع أمين عمر والمساعد الاحتياطي سامي هلهل.

ويدير الحكم طارق مجدي غرفة تقنية الفيديو "VAR"، بمساعدة الحكم سمير جمال.

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