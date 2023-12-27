زد يكتسح الداخلية بثلاثية ويخطف صدارة الدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق فريق زد إف سي فوزا كبيرا على حساب فريق الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نيل".

سجل شادي حسين هدف زد الأول في الدقيقة 45، قبل أن يضيف مصطفى زيكو الثاني في الدقيقة 67، ويختتم محمد سمير الثلاثية في الدقيقة 83.

وسجل هدف فريق الداخلية الوحيد مهاب ياسر من ضربة جزاء في الدقيقة 87.

واعتلى فريق زد صدارة الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة (حتى الآن)، بينما تجمد رصيد فريق الداخلية عند 7 نقاط، في المركز السادس عشر.

وإليكم ترتيب الدوري المصري:

المركز الأول: زد اف سي - 19 نقطة.

المركز الثاني: بيراميدز - 17 نقطة.

المركز الثالث: انبي 16 - نقطة.

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