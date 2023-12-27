شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتقدم على طلائع الجيش بهدف نظيف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى سموحة الشوط الأول متقدما على طلائع الجيش بهدف نظيف سجله حسام حسن من ركلة جزاء في الدقيقة 31 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دورىnile .

وبدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من: حارس المرمى : الهاني سليمان،خط الدفاع : محمد المغربي،أحمد خالد ،طارق علاء ومحمود وحيد،خط الوسط : لحسن دهدوه،إسلام جابر ،مصطفى ميدو،عمرو قلاوة ودكوا دودو،خط الهجوم : حسام حسن

وعلى مقاعد البدلاء: حسن تيمور ،بركات حجاج ،عبدالرحمن عامر ،حسين فيصل، ابو بمر ليادي،شريف رضا ،محمد عصام ، سعيد مكرونه ،مصطفى بدري.

ودخل طلائع الجيش المباراة بالتشكيل التالى:يسري وحيد وخالد سرحان وأحمد زولا وعبدالرحمن شيكا وجودوين وحميد ماو ومحمد شعبان وعلي حمدي وأحمد متعب وحسام دقدوق وعمرو طارق.

وعلى مقاعد البدلاء: عمرو طارق والسيد أحمد وكريم صلاح ومحمد شحاته ومصطفى جابر وموسى ديوارا ومحمد دياب وعمر طارق وبول جوليوس.

وخاض طلائع الجيش 9 مباريات جمعهم خلالهم 14 نقطة من الفوز في 4 مباريات وخسارة 3 والتعادل في مباراتين، وسجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.

أما سموحة فقد جمع 13 نقطة من 9 مباريات ، من الفوز في 3 مباريات وخسارة مباراتين والتعادل في 4 مباريات ، وسجل 9 أهداف واستقبلت شباكه 10 أهداف.