شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى الختامى استعدادًا لمباراة فيوتشر.. محاضرة من كولر.. وتدريبات بدنية مكثفة والان مع تفاصيل الخبر
وبدأ المران بمحاضرة نظرية من جانب مارسيل كولر المدير الفني للفريق، شرح بعض النقاط المهمة، وحرص خلالها على إسداء بعض النصائح الفنية للاعبين، وشدد على ضرورة التزام كل لاعب بالمهام المحددة، من أجل تحقيق الفوز باللقب.
وأدى لاعبو الأهلي تدريبات بدنية مكثفة تحت قيادة أندريس إندويا مخطط أحمال الفريق، بعدها بدأ الفريق في إجراء تدريبات متنوعة بالكرة.
فيما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى تدريبات قوية للحراس، وأجرى مارسيل كولر تقسيمة قبل نهاية المران.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فيوتشر مساء غد الخميس، وذلك في تمام السابعة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت الإمارات، على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.
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