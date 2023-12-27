شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى: لن نسمح برحيل أى لاعب من زد فى يناير.. وصدارة الدوري "خادعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابدى مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق زد سعادته الكبيرة بالفوز على الداخلية بثلاثية، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في دوري نايل، موضحا عبر فضائية "أون تايم سبورتس": " الحمد لله فوز مهم، واللاعيبة قدمت كل ما لديهم، واضعنا 5 أو 6 فرص محققة في الشوط الأول".

وواصل عبد العاطي تصريحاته: "هدفنا الأول في نهاية الشوط كان هدية من ربنا، وأخبرت اللاعبين بين شوطي اللقاء بالضغط واللعب لإحراز الهدف الثاني وهو ما حدث، وأبارك للاعبين على الفوز الكبير، والأداء الجيد والإصرار الكبير الذي ظهروا به خلال المباراة".

وأكمل المدير الفني لفريق زد: "لدينا مشكلة إضاعة الفرص ونعمل على حلها، وكنت أتمنى عدم اسقبال أهداف، ولا أنظر للصدارة في الوقت الحالي لأن الجدول خادع وغير مطمئن، وهناك مؤجلات للعديد من الفرق، ونبدأ في بناء الطموح بعد انتظام مواعيد مباريات الدوري، وهدفنا تحقيق نقاط الأمان وبعدها النظر لإنجاز كبير".

واختتم: "سنرى احتياجات الفريق في يناير، ولا أحد سيخرج من زد لأي سبب من الأسباب، وسنتعاقد مع 3 أو4 لاعبين على أقصى تقدير، والتدعيمات ستكون على قدر الحاجة".

حقق فريق زد أف سى فوزا مريحًا أمام الداخلية، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوي المصري) دوري(nile

وسجل شادي حسين هدف التقدم لزد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف مصطفى زيكو الهدف الثاني في الدقيقة 66، ثم أضاف محمد سمير الهدف الثالث من ضربة ثابتة بعدها بدقائق، وقلص الداخلية النتيجة بهدف شرفي من ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة عن طريق مهاب ياسر.

بهذه النتيجة ينتزع زد صدارة الدوري من بيراميدز واعتلاء بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بينما يأتي الداخلية في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.

وجاء تشكيل زد كالتالي: "علي لطفي - محمد سمير - أحمد عبدالنبي - مصطفي كاجو - مصطفى العش - بيتر موتوموسي - عبدالله مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى سعد ميسي - مصطفى زيكو - شادي حسين".

فيما جاء تشكيل الداخلية كالتالي: "محمود الزنفلي - كريم يحيى – أحمد عماد – محمد عطوة – إيهاب سمير- محمود حسونة – آلان كيامبادي – محمود عبد العزيز - علي الزاهدي – أحمد سيد غريب – مهاب ياسر".