شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء فى والدة حسام البدرى بمسجد المشير طنطاوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الرياضة بتقديم واجب العزاء فى والدة حسام البدري المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر والنادي الأهلي بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتوفيت والدة حسام البدري ظهر الاثنين الماضى وشيع جثمانها لمثواه الأخير من مسجد السلام بمدينة نصر ونعى النادى الأهلى فى بيان رسمى عبر حسابه على فيس بوك، الفقيدة مقدماً خالص عزاء مجلس الإدارة وجميع قطاعات القلعة الحمراء للبدري فى وفاة والدته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

وشهد العزاء حضور عدد من نجوم الأهلي السابقين أبرزهم ياسر ريان، وأحمد شوبير، وأسامة عرابي، وأحمد عادل عبد المنعم، وحسن مصطفى، ومجدي عبد الغني ومحمد عامر، وطاهر أبوزيد ومحمد شوقي، وحمادة صدقي، وطارق سليمان.

كما تواجد طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، وعمر جابر لاعب الزمالك، وحرصا على تقديم واجب العزاء.



احمد شوبير فى عزاء والدة حسام البدرى



احمد شوبير فى عزاء والدة حسام البدرى



أحمد شوبير يقدم واجب العزاء



أحمد عادل عبد المنعم يقدم واجب العزاء فى والدة حسام البدرى



أحمد عادل عبد المنعم



أسرة حسام البدرى تستقبل العزاء



حسام البدرى يستقبل عزاء والدة



شريف عبد المنعم واحمد شوبير