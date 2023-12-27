شكرا لقرائتكم خبر عن "الجيم" يجهز مصطفى شلبى فى الزمالك قبل وديات الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مصطفى شلبى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك صورة عبر حسابه على صفحة "إنستجرام" خلال خوضه تدريبات خاصة فى "الجيم" قبل انطلاق معسكري الإمارات المقرر لهما من يوم 24 يناير المقبل حتى 28 من ذات الشهر.

واطمأن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال، على جاهزية مصطفى شلبى لاعب الفريق، للمشاركة فى البطولة الودية التى سيخوضها الفارس الأبيض فى الإمارات.

وتماثل مصطفى شلبى للشفاء من الإصابة التى تعرض لها بشرخ فى القدم، وخضع طوال الفترة الماضية لبرنامج تأهيل، ليصبح اللاعب جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة مع الزمالك فى البطولة الودية.

واتفق الزمالك على المشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18حتى 24 يناير المقبل، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما يلاقي الاتفاق السعودى أم صلال القطرى فى ذات اليوم.

كما أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق على المشاركة في دورة ودية ثانية بدولة الإمارات بمشاركة ووهان الصينى وأهلى جدة السعودي والرجاء المغربي في الفترة من 24 يناير حتى 28 من ذات الشهر.