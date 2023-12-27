هل تغري السعودية رجل إيطاليا الأول في التحكيم؟

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الأندية السعودية صدمت أوروبا، بقدرتها على إقناع النجوم بالانضمام إليها، والأمر لم يقتصر عند من اقتربوا من الاعتزال، بل تضمن لاعبين شبابا، وعلى رأسهم جابرييل فيجا نجم الأهلي، وقد استهدفوا كذلك المدربين والإداريين للمساعدة في التطوير المنشود.
الصدمة الجديدة للقارة العجوز كشفت عنها صحيفة توتوسبورت الإيطالية، إذ أكدت تقديم المسؤولين في السعودية عرضا ضخما لرجل إيطاليا الأول في التحكيم، دانييلي أورساتو، للانتقال إلى الملاعب السعودية.
الصحيفة أفادت بأن السعودية قدمت لصاحب الـ48 عاما عرضا للانتقال للتحكيم في الدوري السعودي، مقابل ضعف ما يتقاضاه في إيطاليا، مع منحه منصبا إداريا بعد اعتزاله التحكيم.
وأكدت توتوسبورت، أن أورساتو يميل تماما لقبول العرض السعودي، علما بأنه سبق وأدار 5 مباريات في الدوري السعودي، الأولى منها كانت في يناير 2023 بين الاتحاد والهلال.
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