النصر يكتسح الاتحاد ورونالدو هداف العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل الاتحاد نتائجه السلبية خلال الموسم الحالي، وسقط على ملعبه بنتيجة (2-5) أمام النصر الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24.

وشهدت المباراة أفضلية واضحة لنجوم النصر، وكان صاحب اليد العليا خلال اللقاء، وعلى الجانب الآخر، ابتعد كثير عدد من لاعبي الاتحاد عن مستواهم المعهود، ولم يظهر بصورة مميزة إلا المهاجم المغربي، عبد الرزاق حمد الله، الذي سجل ثنائية فريقه.

وجاءت أهداف النصر في شباك الاتحاد عن طريق ثنائية من البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلتي جزاء، وثنائية أخرى عبر السنغالي ساديو ماني، فيما أحرز البرازيلي أندرسون تاليسكا هدفا واحدا.

وبثنائيته في الشباك الاتحادية أعلن رونالدو نفسه هدافا للعالم في عام 2023، برصيد 53 هدفا، متفوقا على الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي.

كين ومبابي سجل كل منهما 52 هدفا في عام 2023، ليتفوقا بهدفين عن المهاجم النرويجي الكبير إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وعادل كريستيانو رونالدو، رقم النجم السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي السابق، في وصافة أكثر اللاعبين تسجيلا في عام ميلادي واحد، بمسابقة الدوري السعودي، برصيد 33 هدفا.

السومة سجل الـ33 هدفا في عام 2016، بينما يظل الرقم القياسي، محفوظا باسم النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي، بـ35 هدفا.

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق 7 نقاط عن نادي الهلال صاحب الصدارة، فيما توقف رصيد الاتحاد (حامل اللقب) عند 28 نقطة بالمركز السادس.

أسباب خسارة الاتحاد: