شكرا لقرائتكم خبر النصر يكتسح الاتحاد ورونالدو هداف العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهدت المباراة أفضلية واضحة لنجوم النصر، وكان صاحب اليد العليا خلال اللقاء، وعلى الجانب الآخر، ابتعد كثير عدد من لاعبي الاتحاد عن مستواهم المعهود، ولم يظهر بصورة مميزة إلا المهاجم المغربي، عبد الرزاق حمد الله، الذي سجل ثنائية فريقه.
وجاءت أهداف النصر في شباك الاتحاد عن طريق ثنائية من البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلتي جزاء، وثنائية أخرى عبر السنغالي ساديو ماني، فيما أحرز البرازيلي أندرسون تاليسكا هدفا واحدا.
وبثنائيته في الشباك الاتحادية أعلن رونالدو نفسه هدافا للعالم في عام 2023، برصيد 53 هدفا، متفوقا على الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي.
كين ومبابي سجل كل منهما 52 هدفا في عام 2023، ليتفوقا بهدفين عن المهاجم النرويجي الكبير إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.
وعادل كريستيانو رونالدو، رقم النجم السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي السابق، في وصافة أكثر اللاعبين تسجيلا في عام ميلادي واحد، بمسابقة الدوري السعودي، برصيد 33 هدفا.
السومة سجل الـ33 هدفا في عام 2016، بينما يظل الرقم القياسي، محفوظا باسم النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي، بـ35 هدفا.
وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق 7 نقاط عن نادي الهلال صاحب الصدارة، فيما توقف رصيد الاتحاد (حامل اللقب) عند 28 نقطة بالمركز السادس.
أسباب خسارة الاتحاد:
- خاض الاتحاد المواجهة بقائمة طويلة من الغيابات في خط الدفاع.
- ظهر عدم الانسجام على خط دفاع الاتحاد، الذي يلعب أفراده معا للمرة الأولى.
- تمكن الهجوم النصراوي من فرض هيمنته خلال اللقاء.
- غياب الرقابة اللصيقة على مفاتيح الخطورة في الخط الأمامي.
- تدخل متهور من المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، نال النصر على إثره ركلة جزائية.
- مغادره قلب الدفاع فابينيو المباراة مطرودا.
- ركز مدرب النصر على الجبهة اليسرى الضعيفة في الاتحاد بقيادة زكريا هوساوي.
- يملك النصر أسلحة هجومية من العيار الثقيل، تتمثل في رونالدو وماني وتاليسكا.
كانت هذه تفاصيل خبر النصر يكتسح الاتحاد ورونالدو هداف العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.