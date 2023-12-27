سان جيرمان ينافس أندية سعودية على مهاجم فرنسي

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وكان اسم كومان قد ارتبط بالانتقال إلى أحد أندية دوري روشن السعودي، حيث كشفت تقارير سابقة عن رفضه لعروض من ناديين سعوديين.
ووفقا لما نشرته صحيفة «أونز مونديال»، فإن النادي الباريسي يستهدف ضم الجناح الدولي البالغ من العمر 27 عاما، وسط مساعي إدارة الفريق لجلب المواهب الفرنسية، كما فعلت مع عثمان ديمبيلي الصيف الماضي وتعاقدت معه من برشلونة.
وأشار التقرير أن سان جيرمان يتطلع لاستعادة اللاعب، وسط خطة لجمع عدة نجوم فرنسيين في نفس النادي، أمثال راندال كولو مواني ولوكاس هيرنانديز، من أجل تقديم الدعم لمواطنهم ونجم الفريق كيليان مبابي. ويعد كومان أحد أفضل لاعبي العملاق «البافاري» في الخط الهجومي.
يذكر أن اللاعب الفرنسي قد شارك في 20 مباراة بقميص البايرن هذا الموسم في جميع المسابقات، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 3 آخرين.
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