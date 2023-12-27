شكرا لقرائتكم خبر الهلال يبحث عن تعزيز أرقامه القياسية في شباك الفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبحث فريق الهلال عن تعزيز صدارته قبل فترة التوقف، وتحقيق الفوز الثاني عشر له على التوالي في دوري روشن السعودي للمحترفين، عندما يواجه فريق الفيحاء غدا عند الـ6 مساء على استاد الأمير فيصل بن فهد في الملز، لحساب الجولة الـ19.

ويسعى البرتغالي خيسوس مدرب فريق الهلال إلى مواصلة الهيمنة وتقديم العروض القوية التي ظهر فيها الفريق الأزرق منذ انطلاق بطولة الدوري هذا الموسم.

ميدانيا، أنهى فريق الهلال تحضيراته للمواجهة بأداء تدريبات لياقية مكثفة، وتطبيق جمل فنية وتكتيكية ينوي تطبيقها في اللقاء.

وكانت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، سمحت لجمهور فريقها بالحضور لتدريبات الفريق ودعمه، لتأكيد الصدارة قبل فترة التوقف الدولي، استعدادا لخوض الأخضر السعودي منافسات كأس آسيا 2024 بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويدخل الهلال المباراة وهو متصدر الدوري بـ50 نقطة، ويطمح لمواصلة انتصاراته لتعزيز صدارته والابتعاد عن منافسيه.

على الجانب الآخر، يطمح فريق الفيحاء بقيادة الصربي فوك راشوفيتش إلى تحسين الصورة السلبية التي ظهر بها في الفريق في الجولات الثلاث الماضية، وخسارته فيها بنتائج كبيرة كان آخرها أمام فريق الخليج في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة.

يوجد فريق الفيحاء في المركز الـ11 بـ19 نقطة، باحثا عن إحداث المفاجأة وخطف نقاط المباراة من المتصدر فريق الهلال، يعول أبناء المجمعة على هداف الفريق، الزامبي فاشون ساكالا، والحارس الصربي ستويكوفيتش، إلى قيادة الفريق نحو تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء.

يذكر، أن نتيجة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي شهد تقديم النجم البرازيلي نيمار جونيور، بعد توقعيه لنادي الهلال في يوليو الماضي.

ما قبل المواجهة

الهلال في الصدرة بـ50 نقطة.

الفيحاء في المركز الـ11 بـ19 نقطة.

هداف الهلال ألكسندر ميتروفيتش 16 هدفا.

هداف الفيحاء فاشون ساكالا 7 أهداف.

الهلال أسرع فريق يصل للنقطة الـ50 في 18 جولة.

الهلال أقوى خط هجوم بمسابقة الدوري بـ57 هدفا

الهلال أقوى خط دفاع استقبلت شباكه 9 أهداف.

آخر 5 مواجهات جمعت الفريقين في مختلف البطولات

الهلال (انتصارين)

الفيحاء (انتصارين)

تعادل (مرة واحدة)

فريق الهلال هذا الموسم بمختلف البطولات الرسمية:

27 مباراة24 انتصارا0 خسارةسجل 80 هدفااستقبل 11 هدفا

مواعيد مباريات الجولة الـ19 من دوري روشن:

السبت 30 ديسمبر

الجمعة 29 ديسمبر

الخميس 28 ديسمبر

الفتح والأخدود – الساعة السادسة.الطائي والاتحاد – الساعة السادسة.التعاون والنصر – الساعة التاسعة.الشباب والوحدة – الساعة التاسعة.الفيحاء والهلال – الساعة السادسة.الرائد وأبها – الساعة السادسة.الأهلي والخليج – الساعة التاسعة.الاتفاق والحزم – الساعة السادسة.الرياض وضمك – الساعة السادسة.