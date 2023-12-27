لجنة رباعية لإنقاذ الشباب في الشتوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شكل نادي الشباب لجنة فنية لاختيار العناصر الكروية الاحترافية المحلية والأجنبية خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستنطلق في الأول من يناير وحتى نهاية الشهر.

وكشفت «مكة» أعضاء اللجنة الرباعية التي تتكون من مدرب الفريق الأسبق عبد اللطيف الحسيني ولاعبي الفريق السابقين عبدالرحمن الرومي و أحمد عطيف ومسؤول الاحترافي الأسبق ماجد المرزوقي، حيث تسعى الإدارة الشبابية بقيادة محمد المنجم إلى تحسين مركز الفريق في سلم ترتيب دوري روشن للموسم الجاري، والبدء بالعمل ولتخطيط للموسم المقبل بعد أن فقد الفريق فرصة المنافسة على لقب الدوري وخروجه من بطولة كأس الملك للموسم الجاري.

وبدأت الإدارة الشبابية في فتح ملفات تجديد عقود اللاعبين المحليين والأجانب التي تنتهي عقودهم خلال الأشهر القليلة المقبلة وعلى رأسهم هتان باهبري وفهد المولد، حيث تسعى الإدارة الحالية إلى تأمين ميزانيات آنية لإغلاق تلك الملفات والتي تتطلب إيجاد نحو 30 مليون ريال، للعملية التجديدية للعقود الاحترافية التي شارفت على الدخول في الفترة الحرة.

ويلقى النادي التفافة كبيرة من لاعبيه السابقين لمساندة الإدارة الشبابية الجديدة ومؤازرة اللاعبين في الوقت الحالي، حيث يتصدر اللاعبون السابقون المشهد الشبابي لدعمه وفي مقدمتهم رمزي العصيمي وعمر الغامدي ومحمد الحمدان وعبد المحسن الدوسري.