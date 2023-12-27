سموحه يهزم طلائع الجيش ويقتحم المربع الذهبي بالدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق سموحة الفوز علي نظيره طلائع الجيش، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري، والتي يحتضنها على ستاد الإسكندرية.

وفاز فريق سموحة بهدف نظيف سجله اللاعب حسام حسن الهدف في الدقيقة 37، بعد احتساب ركلة جزاء لفريقه سددها بنجاح.

ترتيب سموحة وطلائع الجيش بالدوري المصري

بهذا الفوز رفع فريق سموحة رصيده في جدول ترتيب الدوري للنقطة الـ 16 أحتل بها المركز الرابع من 10 مباريات ، جمعهما من الفوز في 4 مباريات وخسارة مباراتين والتعادل في 4 مباريات ، وسجل 9 أهداف واستقبلت شباكه 10 أهداف.

بينما توقف طلائع الجيش عند المركز التاسع برصيد 14 نقطة، جمعهما من 10 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات وخسارة 4 والتعادل في مباراتين، وسجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

ودخل طلائع الجيش المباراة بالتشكيل التالى:يسري وحيد وخالد سرحان وأحمد زولا وعبدالرحمن شيكا وجودوين وحميد ماو ومحمد شعبان وعلي حمدي وأحمد متعب وحسام دقدوق وعمرو طارق.

وبدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من: حارس المرمى : الهاني سليمان،خط الدفاع : محمد المغربي،أحمد خالد ،طارق علاء ومحمود وحيد،خط الوسط : لحسن دهدوه،إسلام جابر ،مصطفى ميدو،عمرو قلاوة ودكوا دودو،خط الهجوم : حسام حسن