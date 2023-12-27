تشكيل تشيلسي لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.. نكونكو أساسي لأول مرة

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، تشكيل البلوز لخوض مواجهة كريستال بالاس، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي..

ويلتقي تشيلسي بنظيره كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأربعاء.

وضم تشكيل تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي كل من:

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

الدفاع: مالو جوستو، بادياشيلي، أكسيل ديساسي، ليفي كولويل.

الوسط: كايسيدو، كونور كالاجر، إيان ماستين.

الهجوم: ميخايلو مودريك، كريستوفر نكونكو، نيكولاس جاكسون.

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ويشارك كريستوفر نكونكو في تشكيل تشيلسي الأساسي خلال الموسم الحالي للمرة الأولى أمام كريستال بالاس.

وتبدأ أحداث مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.