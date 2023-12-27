زد يفوز على الداخلية ويتصدر الدوري المصري وسموحة يقتحم المربع الذهبي

حقق فريق زد الفوز على حساب نظيره الداخلية ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما اقتحم سموحة المربع الذهبي بالانتصار على طلائع الجيش.

ولعب نادي زد ضد نظيره الداخلية، اليوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح فريق زد في تحقيق الفوز على حساب الداخلية بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة.

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وفي المباراة الثانية التي جمعت بين سموحة وطلائع الجيش، نجح الفريق السكندري في تحقيق فوزًا صعبًا بنتيجة هدف وحيد، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة العاشرة

1- زد اف سي 19 نقطة.

2- بيراميدز 17

3- إنبي 16

4- سموحة 16

5- الاتحاد السكندري 15

6- المصري البورسعيدي 15

7- الأهلي 14

8- سيراميكا كليوباترا 14

9- طلائع الجيش 14

10- الجونة 13

11- مودرن فيوتشر 13

12- الزمالك 11

13- بلدية المحلة 10

14- المقاولون العرب 7

15- الإسماعيلي 7

16- الداخلية 7

17- البنك الأهلي 6

18- فاركو 5 .