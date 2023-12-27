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تشكيل مانشستر سيتي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي.. غياب هالاند

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هالاند - مانشستر سيتي وتشيلسي

هالاند - مانشستر سيتي وتشيلسي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة إيفرتون في .

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نظيرة إيفرتون مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر والربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية

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وشهد تشكيل السيتي اليوم غياب نجم الفريق النرويجي إيرلينج هالاند بالإضافة إلى غياب روبن دياز.

ويبدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي:  إديرسون

الدفاع:  كايل والكر،  مانويل أكانجي،  جون ستونز،  ناثان أكي

الوسط: رودري،  برناردو سيلفا، ماتيوس نونيز

الهجوم:  فيل فودين،  جاك جريليتش،  جولييان ألفاريز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، فيما يتواجد إفرتون في المركز السابع عشر بـ 16 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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