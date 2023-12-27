تشكيل مانشستر سيتي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي.. غياب هالاند

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نظيرة إيفرتون مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر والربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية

أقرأ أيضاً- بايرن ميونخ يستهدف ضم مدافع مانشستر يونايتد بسبب أمم إفريقيا

وشهد تشكيل السيتي اليوم غياب نجم الفريق النرويجي إيرلينج هالاند بالإضافة إلى غياب روبن دياز.

ويبدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: إديرسون

الدفاع: كايل والكر، مانويل أكانجي، جون ستونز، ناثان أكي

الوسط: رودري، برناردو سيلفا، ماتيوس نونيز

الهجوم: فيل فودين، جاك جريليتش، جولييان ألفاريز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، فيما يتواجد إفرتون في المركز السابع عشر بـ 16 نقطة.