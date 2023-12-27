جوارديولا يكشف تطورات جديدة عن مدة غياب هالاند

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تطورات إصابة إيرلينج هالاند، مهاجم السيتيزن، ومدة غيابه.

وغاب هالاند بجانب كيفن دي بروين، عن مواجهة السيتي أمام ايفرتون، المقام حاليًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح جوارديولا في تصريحات قبل انطلاق المباراة، اليوم الأربعاء، أن هالاند يشعر بالتحسن لكنه لم يتدرب مع الفريق حتى الآن، مشيرًا إلى أنه من الممكن عودته في يناير المقبل.

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فيما تحدث عن إصابة دي بروين، وأوضح أنه تدرب مع مانشستر سيتي الأسبوع الماضي، إلا أنه شعر ببعض الإجهاد العضلي اليوم لأنه يتدرب بقوة.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، جمعهم من 17 مباراة.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره ايفرتون، في الوقت الحالي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.